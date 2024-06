Wala nang balak ang Senado na magsagawa ng ocular visit sa Chocolate Hills sa Bohol dahil naglabas na umano ng desisyon ang Office of the Ombudsman sa mga sangkot sa kontrobersiya.

Ayon kay Senadora Cynthia Villar, chair ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, isasara na rin nila ang pagbusisi sa nasabing isyu.

“Siguro isasara namin ‘yung hearing namin,” ani Villar sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Hihingi rin kami ng report sa Ombudsman ano mga rason bakit sinuspinde,” dugtong pa niya.

Noong nakaraang linggo, isinailalim ng Ombudsman sa six-month preventive suspension si Bohol Governor Erico Aris Aumentado at pang 68 pang opisyal sa Chocolate Hills resort controversy.

Kabilang sa nahagip ng suspensiyon ang mga mayors, isang vice mayor, village officials, police officers at opisyal ng mga government agencies dahil sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service, base sa May 20 order na nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires.

Kasama sa mga respondent sina Bohol Representatives Edgar Chatto (First District) at Kristine Alexie Tutor (Third District); at dating governor Rene Relampagos at Arthur Yap.

Sinabi ni Villar, isa sa isinusulong ng Department of Environment and Natural Resource ay baguhin ang komposisyon ng Protected Area Management Board (PAMB) dahil marami sa mga miyembro ay lokal na opisyal na kayang maimpuwensiyahan sa pag-iisyu ng permit kahit sa protected area tulad ng Chocolate Hills.