Sen Bong bubuhayin ang ‘Panday’

Sa huling gabi ng lamay ni Direk Carlo J. Caparas ay ipinangako ni Senator Ramon ‘Bong’ Revilla, Jr. sa mga anak ng yumaong direktor na na muli niyang bubuhayin ang ‘Ang Panday’.

Sinabi nga ni Sen Bong kina CJ at Peach Caparas ang plano niyang iyon sa isa sa pinakasikat na obra ng yumaong direktor.

Kinuha pa ng aktor-politician ang iconic at original na espada na ginamit sa nasabing pelikula at itinaas iyon. Naka-display kasi ang nasabing memorabilia katabi ng urn ni Direk Carlo.

Aminado si Sen. Bong na malaki ang utang na loob niya sa kauna-unahan niyang direktor sa pelikula at ang nagbigay sa kanya ng iconic movie na ‘Ang Panday’.

After Fernando Poe, Jr. ay ang senador na ang nagpatuloy sa nasabing masterpiece ni Caparas.

At bilang pagbibigay-pugay sa kanyang mentor, sa harap mismo ng urn ng direktor ay nangako nga si Sen. Revilla na gagawin niya ulit ang pelikulang ‘Ang Panday’ at balak niya ulit itong isali sa Metro Manila Film Festival (MMFF).

Imposibleng magawa ito sa ngayon ng senador ngayon dahil may naudlot pa nga siyang pelikula dahil sa tinamong aksidente sa kanyang paa.

Patuloy pa rin itong nagpapagaling, so most probably, next year na ito gagawin ng actor-politician.

‘Yun na!