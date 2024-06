Scottie Thompson tanggap pagkatalo sa Meralco Bolts

SALUDO si Scottie Thompson sa Meralco lalo sa paraan ng panalo ng Bolts para mag-gate crash sa PBA Philippine Cup Finals.

Sinipa ng Bolts ang Ginebra sa win-or-go-home Game 7 ng semis 78-69 Biyernes ng gabi sa FPJ Arena.

Mayorya ng crowd sa napunong venue sa San Jose, Batangas ay maka-Ginebra pero hindi umubra ang Never Say Die.

“They deserve na makarating sa Finals,” bulalas ni Thompson paglabas ng dugout.

Top scorer ng Gins si Iskati sa 20 points – 16 sa second half – at may 10 rebounds, 6 assists pa pero hindi naibalik mula high na 11-point deficit ang crowd favorites. Ang backcourt partner niya sa starting lineup na si Maverick Ahanmisi, 1 of 9 lang sa field.

Sina Christian Standhardinger at Japeth Aguilar, nalimitahan sa 9 of 28 combined clip.

“Para sa kanila talaga,” dagdag ni Iskati, ang 2021 MVP.

Wala sa pamilyar na teritoryo ang Bolts, ngayon lang nakarating sa Finals ng all-Filipino. Hahamunin nila ang defending champion San Miguel Beermen.

Tinapatan ni Thompson ang 20 din ni Chris Newsome sa kabila, pero pumutok si Chris Banchero ng playoffs career-high 24 points.

At si Bolts rookie Brandon Bates, nangulit ng season-highs 13 rebounds at 6 blocks – pinakamaraming swats ng isang player ngayong season pagkatapos ng 6 din ni June Mar Fajardo kontra Ginebra sa Game 2 ng Commissioner’s Cup semis noong Jan. 26. (Vladi Eduarte)