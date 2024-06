Kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez na marami pang bansa ang sasang-ayon at susuporta sa pagpapatupad ng rules-based order sa West Philippine Sea (WPS).

Kasunod ito ng mensahe ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. sa 21st International Institute for Strategic Studies (IISS)-Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Biyernes kung saan pinanindigan nito ang posisyon na Pilipinas ukol sa pagpapairal na rule of law sa mainit na usapin sa WPS.

“The President delivered a clear, compelling and rational articulation of our country’s legal and geopolitical position, particularly in the West Philippine Sea. As such, I expect more members of the international community to join the growing chorus calling for observance of the rule of law and diplomacy for dispute resolution,” ayon kay Romualdez.

Pinapurihan pa ni Romualdez ang Pangulo dahil sa pagiging determinado at seryoso nitong paninindigan sa international law, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at 2016 Arbitral Award sa usapin sa WPS. (Eralyn Prado)