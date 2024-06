Piolo flinex na good friend niya si Shaina

Muling magsasama sa isang teleserye sina Shaina Magdayao at Piolo Pascual.

Una nga silang nagsama sa afternoon teleseryeng ‘Marinella’ noong 1999 kung saan ginagampanan pa ng batang Shaina ang isa sa tatlong bidang characters na si Rina habang support character pa lang ang role noon ni Piolo.

After nine years ay muli silang nagsama sa fantaseryeng ‘Lobo’ na pinagbidahan noon nina Angel Locsin at Piolo at ngayong 2024 ay magsasama silang muli sa teleseryeng ‘Pamilya Sagrado’.

Aabangan sa teleserye kung ano ang magiging connection ng mga character nila na sina Governor Rafael Sagrado (Piolo) at Grace Malonso (Shaina) at sa naganap na media day ng nasabing teleserye ay natanong namin ang Ultimate Heartthrob kung kumusta na muling makatrabaho niya si Shaina?

“Nice, really nice ha,” sey niya.

“No, we’re good friends. Shaina and I are friends for so long since we were kids. Kasi child star pa lang nakikita ko na,’di ba?”

Pinuri rin ng Kapamilya actor ang pagiging professional ng aktres, na take one lang sa mga eksena nila.

“We have a good relationship, I could say and once we are in front of the camera, professional. Shaina Magdayao, take one ‘yan,” pagmamalaki ni Piolo.

Dagdag niya pa, “Magaling, masarap na kaeksena, masarap na kasama.”

For sure aabangan ng viewers ang mga character nila sa ‘Pamilya Sagrado’ na mapapanood na simula June 17.

Exciting!