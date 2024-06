Nakakaiyak! Tito Sotto namigay ng college scholarship sa anak ng DH

Bumuhos ang luha sa studio ng ‘Eat Bulaga’, maging sa mga bahay ng Legit Dabarkads viewers, at sa online world nitong Sabado.

Sa portion ng ‘Dear Eat Bulaga’ kung saan tinutupad ng noontime show nina dating Senador Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon ang mga simpleng hiling ng mga Dabarkads, isang pangarap ng letter sender ang tinupad ng ‘EB’.

Hindi makapaniwala si Marrybith Eniong, isang nanay na nagtatrabaho bilang domestic helper sa HongKong, na makakauwi siya sa bansa para makadalo sa recognition at graduation day ng panganay niyang anak na si Jela.

Ayon kay Marrybith, limang taon na raw siyang hindi nakakauwi sa bansa, nursery graduation ng panganay niya ang huling nadaluhang okasyon kaya nagbakasakali siyang sumulat sa ‘Dear Eat Bulaga’.

Binalak ng OFW na nanay na umuwi nitong last week ng Mayo, kaso hindi sumapat ang pera niya para makauwi sa kanilang probinsya.

Ayon kay Jela, nalungkot siya at kanyang pamilya at hindi na umasang makakapiling ang kanilang ilaw ng tahanan para makadalo sa espesyal na araw niya bilang estudyante.

Pero dahil nga sa ‘EB’ ay nakauwi sa Negros Occidental ang DH na nanay at sinorpresa ang dalagang anak. Ang nanay mismo ang nagsabit ng medal sa kanyang anak. Join din ito sa Graduation day ng anak the following day.

Hindi lang doon nagtatapos ang pagtulong ng Dabakarkads. nitong Sabado kasi ay nag-guest sa noontime show ang pamilya ng OFW.

Bnigyan nga nila ng P50,000 cash at mga regalo ang nanay na OFW pati ang kanyang pamilya, ha!

Natuwa rinat pinagkalooban ni Tito Sen ng college scholarship ang anak ng DH, na lalong nagpaluha sa pamilya at sa live audience, maging sa mga Team Online at Team Bahay.

Personal na tulong ito ni Tito Sen sa estudyante at hindi galing sa production ng ‘Eat Bulaga’.

Sobrang pasasalamat ang binigay ng nasabing pamilya sa noontime show ng TV5. Ginamit daw ng diyos ang ‘Eat Bulaga’ para matupad ang matagal na niyang pangarap.

Samantala, binaha ng papuri ang Dabarkads noontime show dahil sa tulong na ginagawa nila sa mga ordinaryong tao na may munting kahilingan.

Sana ay mas marami pang matulungan ang ‘EB’!

