Mt. Apo sinarado sa publiko

Isinara pansamantala sa publiko ang Mt. Apo sa Davao del Sur mula kahapon hanggang Agosto 31.

Ang nasabing pagsasara ayon na rin sa Tourism Development and Culture Promotions Office ng lalawigan ay bunsod sa isinasagawang taunang rehabilitasyon sa Mt. Apo.

“Let’s give our beloved peak the time it needs to flourish. Thank you for your understanding and commitment to conservation,” saad ng lokal na awtoridad sa Facebook.

Nauna rito’y sinuspinde na rin ang trekking at camping activities sa natural park sa nasabing lugar hanggang Abril 30 dahil sa panganib ng wildfires mula sa El Niño phenomenon. (VP)