Melai winelcome si Maja sa ‘Momshie Club’

Nakapanganak na si Maja Salvador!

Sey ni Maja sa larawan ng mga kamay nila ng mister na si Rambo Nuñez na nakahawak sa paa ng kanilang baby girl, “Our Maria (with heart emoji) May 31, 2024.”

Napuno naman ng pagbati sa comment section ng post na iyon ni Maja.

Ang isa sa mga unang bumati ay ang mother-in-law niyang si Marilen Nuñez na naglagay ng 3 hearts emoji.

Si Melai Cantiveros naman ay tuwang-tuwa na winelcome si Maja sa ‘Momshie Club’.

Sey ni Melai, “Congrats Maaa. Thanks be to God for the healthy delivery (with two red hearts emoji). Very happy ma kasi tlagang ikaw ang the longest pregnancy journey of all time. LabLab maa Welcome to the Momshie Club.”

Sey naman ng businesswoman na si Ms. Rhea Tan na sobrang lapit din kay Maja, “Wohooooo! Congratulations!!!”

At ang kaibigan ni Maja na si MJ Lastimosa ay sinabing, “Love you three!!!!! Welcome to the world baby!!!”

In just 3 hours, umabot na ng 158,626 ang nag-like sa posting na iyon ni Maja at may 2,569 comments naman.

Sa pagkakaalam namin, sa Canada nanganak si Maja, pero wala pa naman siyang mga detalyeng ipino-post.

Congratulations, Maja and Rambo.

Bongga!