Maid For Trouppei posible madehado

SASALANG sa pista ang posibleng maging dehado sa laban na si Maid For Trouppei sa magaganap na MHP-Napoleon Magno Trophy Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan ni class A rider Kelvin Abobo, makikipagtagisan ng bilis si Maid For Trouppei kontra 12 tigasing kabayo sa distansiyang 1,400 metrong takbuhan.

Pasisibatin ang nasabing karera sa unang race, ang ibang kalahok ay sina Bocaue Rivertown, Jubilum, Maaasahan, Destiny, Super Majority, Lucky Strike, Darna, Hee Nieve Rahh, Solomo Enni, Boss Pabale, Hiroshima at My Dad Bogart.

Nakalaan ang P30,000 added prize para sa winning horse owner, inaasahang magbibigay ng magandang laban ang kalahok na sina Hee Nieve Rahh at Jubilum, dahil marami ang kasali ay tiyak na mapapahirapan ang mga karerista sa kanilang pipilin na tatayaan.

Paniguradong masaya ang mga karerista sa kanilang paglilibang dahil 12 balanseng karera ang pasisibatin ng Metro manila Turf Club, Inc. (MMTCI).

Ang karera ngayon ay bahagi ng selebrasyon ng 17th Manila Horse Power Anniversary Racing Festival, halos lahat ng races ay nasa walong kalahok na kabayo pataas.

Tatlong winner take all (WTA) ang tayaan ngayon, magsisimula ito sa race 1, pangalawa sa race 4 at huli sa race 6.

Lahat ng karera ay suportado ng Philippine racing Commission. (Elech Dawa)