Mag-utol na Tabia humakot ng ginto sa ROTC Games

BACOLOD CITY – Pinangunahan ng Iloilo Science and Techonology ang Philippine Army, bida ang Cebu Technological Univeristy-Moalboal sa Philippine Navy, habang sakalam ang University of Negros Occidental-Recoletos sa Philippine Air Force sa pagtatapos dito ng 2024 Philippine Reserve Officers Training Corps (ROTC) Games nitong Sabado.

Pinakamaraming iniuwi na medalya ang magkapatid mula sa Philippine Army na sina Angela Maree Tabia, na may anim na gintong medalya, at si Mary Angelee na may limang ginto sa swimming.

Si Angela Maree ay wagi sa 200m IM, 50m backstroke, 100m backstroke, 200m backstroke habang si Mary Angelee ay wagi sa 200m breaststroke, 100m breastroke at 50m breastroke.

Tinulungan din ng dalawa ang ISAT sa ginto sa pagwawagi sa girls 4x50m rrelay at 4x50m freestyle relay kasama sina Khyte Robelle Solis at Aila Grace Cayongcong. (Lito Oredo)