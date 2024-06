Nakaranas ng dalawang oras na rotating brownout ang mala­king bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila matapos ideklara ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) ang red alert sa Luzon grid nitong Sabado.

Unang dineklara ang yellow alert ng alas-11:00 nang umaga hanggang ala-una nang hapon at kasunod nito ay red alert na hanggang ala-una nang madaling-araw.

Ang available capacity ay umabot lang ng 12,706MW kumpara sa peak demand na 11,955MW. Ang kakapusan ng kuryente ay bunsod ng outage ng isang power plant na nagpo-produce ng 1,200MW.

Dahil dito, inabisuhan ng NGCP ang ISECO sa Ilocos Sur, NUVELCO sa Nueva Vizcaya, IFELCO sa Ifugao, PANELCO III sa Pangasinan, BATELEC I sa Batangas, SORECO I at SORECO II sa Sorsogon at Meralco na magpatupad ng manual load dropping sa kanilang lugar hanggang maayos na ang kondisyon sa suplay ng kuryente.

Nag-abiso naman ang Meralco sa kanilang mga customer na posibleng makaranas sila ng 2 oras na rotating brownout sa kanilang lugar.

“Maaaring tumagal ng hanggang 2 oras ang rotational brownout sa mga apektadong lugar. Nakiusap na rin ang Meralco sa mga commercial at industrial establishments na kasali sa Interruptible Load Program (ILP) na mag-deload muna o bumitaw sa grid upang makabawas sa demand,” saad ng Meralco.

Sabi naman ni Meralco spokesperson Joe R. Zaldarriaga, as of 2:00 p.m. ay naka-secure sila ng 200MW ng de-loading capacity sa ilalim ng ILP.

“Given the challenging condition, we again urge the public to continue practicing energy conservation and efficiency measures. Rest assured that we continue to monitor and manage the situation and will provide updates as needed,” dagdag ni Zaldarriaga.