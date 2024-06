KathDen suportado ng mga taga-Indonesia

Umabot na sa Indonesia ang kilig kina Kathryn Bernardo, Alden Richards, ha!

Ang bongga lang na sa post ni Alden ng photo niya sa Instagram, mababasa nga ang mga comment na kailangan mong i-translate sa English para maintindihan mo, kasi nga Bahasa ang salita.

Heto nga ang chika ng mga Indonesian fan kay Alden:

“This person’s smile is so sweet.”

“I was a KathNiel fan, but after watching Hello Love Goodbye, I like Alden.”

“And he’s really handsome in person.”

“I also watch HLG, and I like him. I watched it repeatedly, so that I can see his smile. I hope they are soulmate, KathDen.”

“Finally found Indonesian comment, means we are the same, yes like the same dimple, like this.”

At kaaliw rin na ang mga kababayan natin sa abroad ay ginagawang inspirasyon si Alden, para maibsan ang kanilang mga pagod, ha!

“Pagod na pagod ako bilang DH dito sa Kuwait, pero siya ang laging nagpapangiti sa akin. KathDen hope.”

“No matter the relationship, you guys, we will support you. Keep strong.”

“Iba ang ngiti ni Alden, parang iniisip si Kathryn, eh.”

“Favorite ni Kathryn ang dimple, kaya laging naka-smile si Alden.”

Well…