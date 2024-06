Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 2, 2024 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Jubilum, 7 Hee Nieve Rahh, 12 Made For Trouppei, 6 Darna

R02 – 7 Jaguar, 1 Istulen Ola, 4 Hakeem, 3 La Trouppei

R03 – 3 Matikas, 8 Distant Thunder, 6 Arrogante, 12 Captain Bob

R04 – 13 Manila Boy, 6 You Never Know/Celebrity, 4 Malibu Bell, 12 Chef Kat

R05 – 5 Prime Factor, 3 Pharaohs Treasure, 1 Perfect Delight, 2 Daily Burn

R06 – 7 Hombre, 10 Full Combat Order, 6 Isla Puting Bato, 12 Agi Daw

R07 – 6 Safe In The West, 5 Eyevan, 10 Bullet, 4 Crown In My Head

R08 – 7 Tugatog, 4 Cluster, 6 Go Aydan Go, 3 Papa Ohh Mamaw

R09 – 7 Chocolate Thunder, 8 Benjie’s Prayer, 6 Magandang Dilag, 3 Carmela’s Love

R10 – 14 Super Earth, 11 Gracefull Gift, 5 Sky Story, 7 Elegant Lady

R11 – 7 Eutychus, 2 Basket Of Gold/Saratoga Chrome, 9 Ridgers, 5 Open Billing/Prime Billing

R12 – 12 Autumn Shower, 3 I Under Oath, 7 Jeng’s Had Enough, 5 Mabuhay

Solo Pick: Jubilum, Hombre, Chocolate Thunder, Autumn Shower

Longshot: Manila Boy