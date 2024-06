James ipinagmalaki bonggang Hollywood career ni Liza

Guest nitong Biyernes si James Reid sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’.

Hindi naiwasang tanungin ng host ng programa na si Boy Abunda ang tungkol sa Hollywood career ni Liza Soberano na nakakontrata sa management company ni James na Careless.

Kahit mahigit isang taon pa lang sa Careless si Liza ay bongga na nga tinakbo ng career nito sa Pilipinas at sa Hollywood at pagmamalaki nga ng binata ay maganda ang career ngayon ng dalaga.

“She’s still under Careless Music Entertainment. She’s still doing the film in Hollywood. She’s still working on a lot of projects, both in the U.S. and here,” sey ni James.

“Her work takes her everywhere,” dagdag pa niya.

Rebelasyon ni James, may ka-co-manage silang ‘very knowledgeable’ sa Hollywood pagdating sa international career ni Liza.

“She’s doing great, she’s doing great. We’re very proud of her and everything that she’s accomplished,” pagmamalaki ni James.

Samantala, busy si James sa kanyang music career.

Recently lang ay nilabas niya ang kanyang bagong single na ‘Hurt Me Too’ na tungkol sa mga past heartbreaks niya.

Sa ngayon ay happily in love si James sa kanyang girlfriend na si Issa Pressman.

Bonggels! (Byx Almacen)