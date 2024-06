High grade marijuana galing Canada nakumpiska

Nasa 323 gramo ng high-grade marijuana na nagkakahalagang mahigit P4.5 milyon ang nakumpiska ng BOC-NAIA sa Central Mail Exchange Center ng Pasay City.

Kinumpirma ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force (CAIDTF) at ng PDEA na naglalaman ang parselang nanggaling pa sa Toronto, Canada ng high-grade marijuana at ipinadala ito sa isang indibidwal sa Quezon City.

Nakipagtulungan ang Bureau of Customs-Ninoy Aquino International Airport sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at sa NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADITG) upang pagtibayin ang kanilang anti-illegal drug campaign.

Sasailalim din sa isang imbestigasyon ang indibidwal na pinadalahan ng parsela na nahaharap ngayon sa paglabag ng RA No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kaugnay sa RA No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. (Migo Fajatin)