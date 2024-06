Droga, granada nasamsam sa Dasma

TINATAYANG mahigit sa P69K halaga ng shabu at isang granada ang nasamsam sa isang naarestong lalaking nasa listahan ng Street Level Individual (SLI) sa isinagawang buy bust operation sa Dasmarinas City Cavite Biyernes ng gabi.

Nasa kustodiya na ng Dasmarinas City Police ang suspek na si alyas Nick, ng Brgy Sta Cruz 2, Dasmarinas City Cavite.

Sa ulat, bandang alas-9:15 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy bust operation ang City Drug Enforcement Team ng Dasmarinas CPS sa Barangay Sta Cruz 2, ng naturang Lungsod na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek.

Narekober kay Nick ang tinatayang 10.29 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P69,972.00, buy bust money, isang kulay itim na pouch at isang granada. (Gene Adsuara)