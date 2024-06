Kinumpirma ng Department of Migrant Workers (DMW) nitong Sabado na tinatrabaho na nila ang posibleng clemency sa dalawang overseas Filipino workers (OFWs) na nasa death row sa Brunei.

Isa sa OFW ay si Edgar Puzon, na nahatulan ng death penalty dahil sa pagpatay sa kapwa Pinoy worker noong 2005 pero ang sentensiya ay binaba sa life imprisonment. Umaasa ang DMW na maaga itong makakalaya pagsapit niya ng 70 sa Enero ng susunod na taon.

Ang isa pang OFW ay si Cyrile Tagapan na sinentensiyahan noong 2016 sa pamamaslang sa isang Bruneian citizen, pati na sa arson at theft.

Sinabi ni DMW Secretary Hans Cacdac na nagawa niyang mabisita ang dalawang OFW sa kanilang kulungan sa Brunei. Ang kalihim ay bahagi ng delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa dalawang araw na state visit nito sa Brunei Darussalam noong Mayo 28-29, 2024.

“I conveyed the message of the President to our two kababayans of his support and continuing prayers for them,” saad ni Cacdac sa isang statement.

“Both expressed their deepest thanks to the President,” dagdag pa niya.

Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa mga local law firm para maghain ng petisyon ng clemency sa Attorney General’s Chambers at sa Privy Council ng Prime Minister’s Office.

Nilalakad din ng DMW ang karagdagang ‘compassionate visits’ sa dalawang Pinoy.

“The DMW and its attached agency, the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), funded and will continue to shoulder all expenses for the compassionate visits of the two OFWs’ families and relatives,” saad ng DMW.