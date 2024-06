Maaari nang magsumite ng aplikasyon ang mga indibidwal na nagnanais na kumuha ng Professional o kaya’y Subprofessional Level exam partikular para sa isasagawang August 11, 2024 Career Service Examination – Pen and Paper Test (CSE-PPT) ng Civil Service Commission (CSC).

Ayon kay CSC Chairperson Karlo Nograles, ang pagsusumite ng application kapwa para sa Professional at Subprofessional Levels para sa nasabing CSE-PPT ay hanggang Hunyo 13, 2024 lamang.

Ipinabatid din ng CSC head na para sa August 11 examinations, mayroong mahigit sa 90 testing centers sa 16 regions sa buong bansa upang makapag-accommodate ng mas maraming examinees na nagnanais na makakuha ng kanilang eligibility para sa first at second level positions sa government service.

“We are encouraging interested applicants to apply as early as possible since acceptance of applications shall be on a first-come, first-served basis and may be closed any time before the deadline once the CSC Regional or Field Office has already reached the target number of applicants. Hindi lamang ito magbibigay sa inyo ng mas maagang pagkakataon na maproseso ang inyong aplikasyon, kundi pati na rin ng pagkakataon na makapaghanda nang maigi para sa mga sumusunod na hakbang,” pahayag pa ni Chairperson Nograles.

Ipinaalalahan din ng CSC ang mga intersadong mag-exam na sundin ang mga sumusunod na admission requirements para maging kwalipikado sa para sa CSE: Dapat ay Filipino citizen; nasa edad 18 taong gulang pataas sa petsa ng filingng application; mayroong good moral character; hindi pa na-convict sa final judgment sa kaso na may kaugnayan sa moral turpitude, o disgraceful o immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, o addiction to drugs; at hindi pa na-dishonorably discharged mula sa military service, o na-dismissed mula sa anumang civilian position sa gobyerno.

Gayundin, ang applicants ay dapat hindi pa nakakuha ng katulad ng lebel ng Career Service Examination, maging ito man ay sa pamamagitan ng PPT o Computerized Examination sa loob ng tatlong buwan bago ang date ng exam, o mula Mayo 11 hanggang Agosto 10, 2024.

Ang mga indibwal na makapapasa sa nasabing kuwalipikasyon, anumang ang kanilang ay kinakailangang maisumite ang mga sumusunod: Fully accomplished application form (CS Form No. 100, Revised 2023 – Career Service-Professional/Career Service-SubProfessional) na makukuha sa CSC Regional/Field Offices, o kaya’y i-download ito sa CSC website at i-print sa legal size bond paper; apat na kopya ng passport size ID pictures na may handwritten name tag, na mayroong din lagda sa itaas ng printed full name; Original at photocopy ng anumang valid ID cards para sa civil service exam; at pagbabayad ng examination fee na P500.

Sinabi rin ni Chairperson Nograles na ang mga applicants ay dapat makipag-ugnayan sa CSC Regional o Field Office kung saan nila planong kumuha ng examination para mabatid ang paraan sa pagpa-file ng kanilang application at iba pang procedures.

Ang kompletong directory ng CSC offices sa buong bansa ay maaaring makita sa CSC website (http://www.csc.gov.ph).

Para sa kumpletong application requirements at procedures, ang mga applicant ay inaabisuhan na basahing mabuti ang Examination Announcement No. 6, s. 2024 na naka-post sa CSC website.