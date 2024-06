Andrea gusto mag-solo travel

Ang bongga ni Andrea Brillantes, na binalikan sa kanyang post ang travel niya sa Spain, na isang taon na nga raw.

Tsika pa ni Andrea, excited nja raw siya sa next solo travel niya, pero kapag may time na nga raw.

Sa ngayon naman kasi, parang malabong mangyari iyon dahil bising-busy siya sa taping ng ‘High Street’ serye niya, ha!

And speaking of ‘High Street’, aba, nagbunyi ang fans ni Andrea nang i-announce ng iWantTFC (the home of Filipino stories) na mas magiging kapanapanabik ang mga rebelasyong matutuklasan sa pagpapatuloy ng serye at para iwas-bitin daw sa mga susunod na kaganapan sa mga manonood, ang new episodes nito ay libreng mapapanood 48 hours in advance compared sa TV broadcast nito, ha!

Aba, matapos nga raw ang mga nakatitindig-balahibong rebelasyon sa ‘Senior High’, mas titindi pa ang mga hamong haharapin ni Sky (Andrea) at ng kanyang Northford High batchmates sa kanilang pagpasok sa adulthood sa ‘High Street’.

Iikot na rito ang misteryo sa likod ng pagkakadakip kay Z (Daniela Stranner) kung saan madadawit si Sky sa naturang krimen at lubusang makakaapeto sa kanyang career bilang up-and-coming journalist.

Patindi nang patindi rin ang mga bagong rebelasyon sa mga bago nitong karakter, kung saan nailantad na ang mga pagkatao ng katrabaho niyang sina Wesley (Harvey Bautista) at Nikki (AC Bonifacio) na nakikipagsabwatan sa Soleil CEO na si Tori (Dimples Romana) sa pagdawit kay Sky sa pagdakip kay Z. Maliban pa rito, patuloy rin ang bangungot na dala ni Gov. William Acosta (Mon Confiado) para makapaghiganti kay Sky.

Naku, siyempre inaabangan din sa ‘High Street’ ang ‘relasyong’ Zaijian Jaranilla at Miggy Jimenez, na talaga namang kinakikiligan din ng fans, ha!

Lahat ng ito at ang mga susunod pang kaganapan ay libreng mapapanood sa 48 hours in advance episodes ng ‘High Street’ sa iWantTFC via iwanttfc.com o sa official app nito na available sa iOS at Android.

So bongga! (Jun Lalin)