Itinaas na sa Alert Level 2 o Restriction Phase ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang sitwasyon sa New Caledonia.

Kasabay nito’y idineklara na rin sa nabanggit na lugar ang state of emergency.

Batay sa naging abiso DFA, hinikayat nito ang mga Pinoy doon na tinatayang nasa 200 na manatiling mapagmatyag, iwasan ang mga pampublikong lugar, at kung maaari ay limitahan ang paglabas kung wala namang importanteng lakad.

“Filipinos are also advised to monitor and follow guidelines set by local authorities,” abiso ng DFA.

Nauna rito’y pito ang nasawi at marami ang inaresto kaugnay na rin sa politika sa naturang teritoryo at problema sa usapin ng kahirapan. Bukod sa mga namatay ay may mga gusali at sasakyan ding napinsala sa nangyaring kaguluhan sa New Caledonia.

Isang lalaki ang binaril at napatay ng mga pulis, bago bumisita si French President Emmanuel Macron sa nasabing teritoryo para pakalmahin sana ang sitwasyon.