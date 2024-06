Vice Ganda kinumpara sa demonyo ang kaaway na chakang inggitera

Nakakaloka ang bagong kanta ni Vice Ganda, ang ‘Bwak Bwak Bwak’, ha!

Nakakaloka ang lyrics na patungkol nga sa mga chakang inggitera, na mahilig manira, na kaaway nga niya.

At nakakaloka ang chika ni Vice na “Lord kunin mo na siya!”

Lalo na ang linya na “‘Yan ang hobby ng mga demonyo!”

At siyempre, alam naman natin kung kanino pinatutungkol ni Vice Ganda ang kanta niyang `yon, bagamat hindi naman niya binanggit sa mismong kanta niya.

Pero may mga humihiling na ilabas din agad-agad ni Vice ang explicit version, ha! Na sure nga ako na mas matitindi ang hanash.

Anyway, super busy nga si Vice ngayon, na lumarga na rin ang paghahanda niya para sa kanyang comeback film, ang ‘And The Breadwinner Is’, under Star Cinema at The IdeaFirst Company.

Sa social media post ng Star Cinema advertising and promotions head na si Mico del Rosario, kita sa mga photo ang meeting ni Vice kasama ang staff ng Star Cinema para sa kanyang pagbabalik big screen.

“As working! #AndTheBreadwinnerIs,” caption ni Mico.

Siyempre, na-excite ang mga faney na mapanood siyang muli sa big screen.

At yes, confirmed din sa cast nito ang ‘It’s Showtime’ co-host niyang si Jhong Hilario. At siyempre, super excited na rin siyang mag-shooting with acclaimed director Jun Robles Lana.

Bongga, di ba?