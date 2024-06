Sey mo Mavy? Kyline, Kobe relasyon bet ng mga fan

Dahil pinagyabang na nga ni Kobe Paras ang photo ni Kyline Alcantara sa Instagram story niya, ang reaksyon naman ng mga fan ang inaabangan ng marami.

Pabor kaya sila na si Kobe ang pinalit ni Kyline kay Mavy Legaspi? O disappointed ba sila, na mas bet sana nila na huwag munang makipagrelasyon ang idolo nila, lalo na at katatapos lang sa isang nasirang relasyon.

Well, sa tingin ko naman, pabor na pabor ang mga fan ni Kyline, ha! Super abang nga sila sa mga comment ni Kobe sa wall ni Kyline.

Heto nga ang chika nila:

“Waiting sa comment ni Kobe sa kagandahan ni Kyline.”

“Ang ganda ni Kyline, kaya na-in love talaga si Kobe.”

“Kaya kahit sino talaga magkakagusto sa kanya, like Kobe, kasi nga sobrang slay, ang ganda.”

“Hello pretty Kyline. Hi Kobe, asan na ang comment mo?”

“Ay for sure, nag-heart ang mga mata ni Kobe sa ganda ni Kyline.”

“Halatang in love si Kyline kay Kobe, ang blooming niya, oh!”

“Yehey, may Kobe Paras na si Kyline, ang saya.”

“Sad, hindi pa nagla-like si Kobe Paras.”

“Naku, ire-repost na naman ni Kobe ang photo ni Kyline.”

Anyway, sa mga previous post nga ni Kyline sa Instagram, mapapansin na super like si Kobe, at comment ng emoji na mga mata na may puso. Bongga, ha! (Dondon Sermino)