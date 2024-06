Hindi na kailangan ng mga self-employed at propesyunal na magsumite ng kanilang rates at register appointment book para mamonitor ang kanilang pagsunod sa pagbabayad ng buwis, ayon sa Supreme Court (SC).

Base sa desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, pinawalang bisa ng SC En Banc ang bahagi ng Section 2(1) at 2(2) ng BIR Revenue Regulation (RR) No. 4-2014 o Guidelines and Policies for the Monitoring of Service Fees of Professionals dahil sa paglabag umano sa karapatan sa privacy ng mga propesyonal at kanilang mga kliyente.

Sa ilalim ng BIR regulation, inobliga ang lahat ng self-employed professionals na magsumite ng affidavit na nakasaad ang kanilang rates, manner of billing, at ang factors na ikinukunsidera ang pagdetermina sa kanilang service fees at iba pa.

Noong Abril 22, nag-isyu ng temporary restraining order ang SC laban sa naturang regulasyon kasunod ng mga petisyon na inihain ng iba’t ibang professional associations na humihiling na ideklarang unconstitutional ang naturang kautusan.

Pero sinang-ayunan ng SC ang BIR requirement na dapat irehistro ang kanilang book of accounts na kailangan para sa taxable income. (Juliet de Loza-Cudia)