Parehong sasabak sa presscon: Xian, Kim may ibubuking?

Ang bongga ng mag-ex na sina Xian Lim at Kim Chiu, ha!

Aba, pareho silang sasabak sa presscon.

Si Xian ay may presscon ngayong Sabado para sa pelikula niya na collab ng Viva Films at GMA Pictures kasama sina Coleen Garcia, Sanya Lopez.

Si Kim Chiu naman, may presscon sa Linggo para naman sa kanyang Brilliant Hello Melo launch.

Ang tanong nga ng mga imbitado sa dalawang events na ‘yon ay kung may ibubuking ba ang mag-ex tungkol sa kanilang hiwalayan?

O baka naman daw mananatiling dedma na sina Xian, Kim tungkol sa dating relasyon nila, ha!

Iiwasan na lang ba nina Xian, Kim ang mga tanong tungkol sa naging relasyon nila?

Well…

Anyway, nauwi man sa hiwalayan ang relasyon nila, mukhang pareho na ring naka-recover sina Xian at Kim.

Si Xian ay obvious naman ang relasyon sa producer na si Iris Lee.

At si Kim? Naku, marami talaga ang gustong maniwala na may something sila ni Paulo Avelino, ha!

Bongga! (Jun Lalin)