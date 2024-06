Pumayag na ang Pangulo ng Amerika na gamitin ng Ukraine ang ibinigay nilang mga armas laban sa Russia.

Sinabi ni US President Joe Biden na puwede nang gamitin ng Ukraine ang mga armas basta’t para lang sa counter-fire purpose sa Kharkiv region kung saan patuloy ang pagkubkob ng Russia sa nasabing rehiyon.

Bago sila bigyan ng go signal ng US ay una na ring sumuporta at sumang-ayon ang ilang mga bansa gaya ng France, Germany at United Kingdom na bukas sila sa paggamit ng Ukraine ng mga armas na kanilang binigay.

Nilinaw din ng US na hindi papayagan ang paggamit ng long-range missile sa loob ng Russia.

Nauna rito’y nagbannta rin ang Russia na magdudulot lamang ng tensiyon ang pangingialam ng mga bansang kaalyado ng Ukraine.