P14M shabu hinagis sa kalsada bago mag-checkpoint

Isang kahon na kargada ng malaking halaga ng hinihinalang shabu ang natagpuan ng mga awtoridad sa gilid ng kalsada malapit sa border checkpoint sa Purok 2, Brgy. Lacson, Calinan, Davao City nitong Miyerkoles.

Nakitang nakabukas na ang kahon nang matuklasan ito ng mga pulis at sundalo.

Ayon sa Davao City Police, pagmamay-ari ito ng isa sa mga pasahero ng bus na dumaan sa mandatory inspection sa checkpoint ng Task Force Davao.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, pinababa ang lahat ng mga pasahero ng bus na hinihinalang galing sa Northern Mindanao para dumaan sa screening section.

Isang lalaking pasahero ang nagtapon umano ng kahon na may lamang iligal na droga sa halip na sumailalim sa inspeksyon at tumakas.

Agad na nagsagawa ng hot pursuit operations ang pulisya para tugisin ang suspek, pero hindi pa nila ito nahahanap.

Ayon sa pulisya, ang suspek ay nakaitim na t-shirt na may striped collar, may bigote, nakapula at itim na sapatos, at naka-shades.

Sa pagtaya ng Davao City Police, nasa P14.4 milyon ang halaga ng nakumpiskang hinihinalang shabu. (Ronilo Dagos)