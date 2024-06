Nagsalita raw tungkol kay Barbie: Annabelle umalma sa fake news

Nakakaloka talaga ang mga fake news peddler, ha!

Talagang ayaw nilang tumigil sa paggawa at pagpapakalat ng mga maling tsika, ‘noh?!

Kung si Richard Gutierrez ay nagawan nila ng fake news na nagsalita raw tungkol kina Sarah Lahbati at Barbie Imperial, pati ang Gutierrez matriarch na si Annabelle Rama ay biktima rin nila.

At yes, ‘yung art card na pinakalat ay may blue check icon pa na pinalalabas na verified account ‘yon ni Tita Annabelle, ha!

At heto nga ang nakalagay roon, “Paanong hindi maghahanap ng iba si Chard e laging ini-stress at pinahihirapan, yung anak ko trabaho ng trabaho tapos siya puro gastos at sumbat sa anak ko. Kaya tama lang na palitan yan, kaya bet ko tong bata na ‘to na si Barbie kasi sweet sweet at maalaga siya.”

Of course, very fake news ‘yan dahil hindi account ni Tita Annabelle ‘yon.

Never din nagsalita si Bisaya tungkol kay Barbie.

Nang makausap nga namin si Bisaya, hindi siya aware na may ganung lumabas, na ginamit siya.

“Linawin mo nga ‘yan, hindi ko account ‘yan. Huwag nila akong magamit-gamit!” sey ni Bisaya.

Ang payo nga namin kay Bisaya ay konsultahin na ang kanyang abogado para matigil na ang mga ganyang fake news na gamit na gamit siya, pati si Richard, ha!

Paalala naman sa mga netizen, huwag pong basta-basta magse-share ng mga nakikitang post sa social media at alamin muna kung totoo nga ba ‘yon, ‘noh?!

Puwede po kayong mapahamak sa pamamagitan ng pagse-share ng mga fake news.

‘Yun na! (Jun Lalin)