Hinirit ni Senador Sherwin Gatchalian na sumailalim si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa DNA test kasama ang Chinese national na si Lin Wen Yi na posibleng kanyang tunay na ina.

Iminungkahi ng senador ang DNA test sa gitna ng kontrobersiya ukol sa pagkatao ng alkalde.

“Madali namang mag-imbento ng kuwento, kaya ang pinakamaganda ngayon ay mag-DNA [test] silang dalawa para mapatunayan na itong mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo, at lalakas ang kanyang posisyon,” sabi ni Gatchalian sa panayam sa Radyo 630.

Nauna nang sinabi ni Guo sa pagdinig ng Senado na isa siyang “love child” ng kanyang ama at isang kasambahay. Ipinakita pa ni Guo ang kopya ng kanyang birth certificate na nagsasaad na ang kanyang ina ay isang Amelia Leal.

Subalit sa inilabas na dokumento ni Senador Risa Hontiveros noong Huwebes, Mayo 30, nakasaad doon ang kaugnayan ni Guo sa isang Lin Wen Yi, isa sa mga incorporator ng alkalde sa kanyang mga negosyo.

Ayon kay Gatchalian, may ilang residente sa Valenzuela City ang makakapagpatunay na si Lin Wen Yi ay ang ina ng pamilya Guo na tumira sa lungsod.

“Importante at dapat mag-DNA test silang dalawa para malaman natin ang totoo kung sila ay related o hindi. Dahil base sa mga nakakausap ko dito sa Valenzuela dahil nagrenta sila ng warehouse dito, may mga nagtrabaho sa kanila. `Yung iba doon ay nakausap ko, `yung iba nagkuwento at lumalabas ipinakilala na nanay niya si Lin Wen Yi,” ani Gatchalian.

May mga flight record din umano na bumiyahe si Lin Wen Yi kasama si Jian Zhong Guo, ang ama ng alkalde, ng 170 beses sa loob ng pito hanggang walong taon. Karamihan sa kanilang mga biyahe ay sa China.

Aminado si Gatchalian na hindi maaaring puwersahin ng Senado sina Guo at Wen Yi sa DNA test. Pero, kapag lumabas naman aniya na negatibo sila sa DNA test ay maaaring mapatunayan naman ni Guo na isa nga siyang “love child”.

Kinalkal ng Senado ang pagkatao ni Guo sa isinasagawang imbestigasyon ukol sa umano’y human trafficking at iba pang ilegal na aktibidades ng mga kompanya na ipinatayo sa Bamban kung saan alkalde ito. (Dindo Matining)