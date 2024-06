Mavericks balik NBA Finals sa pasiklab ni Luka Doncic

NAGLILIYAB na inumpisahan ni Luka Doncic ang Game 5 ng West finals, inilista sa first quarter ang 20 sa kanyang postseason-high 36 points at nilapa ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves 124-103 Huwebes ng gabi (Biyernes sa Pilipinas).

Isinara ng Mavs ang series 4-1, biyaheng NBA Finals ang Dallas sa unang pagkakataon sapol noong 2011 – championship year nila at naglalaro pa si head coach Jason Kidd kasama si Dirk Nowitzki.

May isang linggong pahinga ang Mavericks bago umpisahan ang Finals sa Boston sa June 7 (araw sa Manila).

Umiskor din ng 36 si Kyrie Irving, bumalik mula neck sprain si backup center Derick Lively II at nagsumite ng 9 points, 8 rebounds, 3 assists, 3 blocks.

May sahog pang 10 rebounds, 5 assists at 2 steals si Doncic.

“He let his teammates know that it’s time and they’ve got to take it up a notch,” ani Kidd sa kanyang 25-year-old Slovenian star. “He sent the invites out and they all came.”

Milya-milya na sa 69-40 sa break ang Dallas, pinalobo pa nila sa 36 sa third quarter.

Nangamote ang tig-28 points nina Anthony Edwards at Karl-Anthony Towns para sa Minnesota.

Basag kina Doncic at Irving ang ipinagmamalaking depensa ng Wolves. Sa pagbalik ni Lively, nabuo muli ang twin tower nila ni Daniel Gafford at hindi pinaporma si Rudy Gobert at kahit sinong big ng Minnesota na nagtangkang umatake sa paint.

Mula long range ay 6 for 10 si Doncic, 4/10 si Irving. Napakalayo ng mga bato ni Doncic – mula 28, 30, 32-feet.

(Vladi Eduarte)