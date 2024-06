Maging malusog at ligtas ngayong tag-ulan

Pormal nang idineklara ng PAGASA na simula na ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ang panahong ito ay isa sa mga pinakainaabangang panahon dahil sa malamig na klima at masarap na hangin.

Pero kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagtaas naman ng panganib sa kalusugan at kaligtasan. Bilang mga mama at papa, kailangang siguruhin na ligtas at malusog ang buong pamilya mula sa mga panganib na ito. Ito ang ilan sa mga hakbang na pwedeng gawin.

1. Umiwas sa mga sakit na dulot ng panahon. Samu’t saring mga sakit ang pwedeng makuha tuwing panahon ng tag-ulan. Marami ang sinisipon, inuubo, nilalagnat, bukod pa sa mga sakit na dulot ng tubig-ulan at baha gaya ng dengue, leptospirosis at iba pang water-borne diseases. Dapat ay walang naipong tubig sa paligid ng bahay na pwedeng pamugaran ng lamok. Linisin din ang mga kanal at siguruhing hindi barado para maiwasan ang pagbaha na pwedeng magdala ng sakit. Mahalaga rin ang regular na paglilinis ng kamay, lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo.

2. Pagkain ng masustansyang pagkain at tamang nutrisyon. Panatilihin ang tamang nutrisyon. Paano? Balanseng pagkain. Kumain ng mga prutas at gulay na mataas sa bitamina at mineral upang mapalakas ang resistensya ng katawan. Ang pag-inom ng mga bitamina, lalo na ang bitamina C at zinc, ay makatutulong din upang mapalakas ang immune system. Siguraduhin ding uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration.

3. Pag-iingat sa Byahe. Nagiging mas mapanganib ang kalsada sa tag-ulan dahil sa madulas na daan at mababang visibility. Maging maingat sa pagmamaneho at tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan. Huwag magmaneho kung hindi kinakailangan, lalo na kung may malakas na bagyo o baha. Kung maglalakad naman o magko-commute, laging magdala ng kapote o payong at huwag na huwag itong iwawala.

4. Paghahanda sa Emergencies. Importante na lagi tayong handa sa anumang uri ng emergency. Madalas ang bagyo, baha at mga landslide. Maglaan ng isang emergency kit na may lamang pagkain, tubig, first aid kit, flashlight, baterya, at mahahalagang dokumento. Alamin din ang mga evacuation plans at mga emergency hotlines sa inyong lugar.

5. Magpacheck up. Magtakda ng regular na check-up para sa buong pamilya. Mahalaga ito para ma-monitor ang kalusugan at agad na maagapan ang anumang posibleng sakit. Huwag kalimutang kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas ng sakit.

Kung tayo ay maghahanda at mag-iingat, pwede nating masiguro na ligtas at malusog ang buong pamilya. Kahit na bumuhos ang ulan, panatag tayo na maagapan ang anumang sakuna o sakit na pwedeng idulot nito sa ating mga mahal sa buhay.