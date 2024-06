Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na posibleng umabot sa 3.7 hanggang 4.5 porsiyento ang inflation rate nitong buwan ng Mayo dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng kuryente at gulay bukod pa sa pagbagsak ng palitan ng piso sa dolyar.

“Continued increases in electricity rates and vegetable prices alongside recent depreciation are the primary sources of upward price pressures for the month,” ayon sa pahayag ng BSP nitong Biyernes, Mayo 31.

Nauna rito, inanunsyo ng Meralco ang pagpapatupad ng P0.4621 per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente na aabot ng P11 para sa isang ordinaryong sambahayan mula sa P10.95 per kilowatt hour noong Abril.

Nagsara naman sa P58.65 ang palitan ng piso sa dolyar noong Huwebes, Mayo 29, na pinakamahinang performance nito mula sa P58.80 na naitala noong Nobyembre 3, 2022.

Sa kabila nito, sinabi ng BSP na maaaring ma-offset ang inflation ng mababang presyo ng bigas, isda at mga prutas gayundin ng pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo.

Base sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), sa national level ay nasa P56.52 ang average retail price ng well-milled na bigas mula Mayo 15 hanggang 17, na bahagyang mas mababa kumpara sa P56.98 per kilo ng bigas sa parehong panahon noong Abril.

Nagpatupad naman ang mga kompanya ng langis ng tapyas-presyo sa kanilang liquefied petroleum gas (LPG) ng mahigit P1 kada kilogram.

Siniguro ng BSP na patuloy nilang babantayan ang mga kaganapan sa lagay ng inflation sa bansa.

Nakatakdang ilabas ng PSA sa Hunyo 5 ng mga bagong datos nito ukol sa inflation nitong buwan ng Mayo. Noong Abril ay umabot sa 3.8 porsiyento ang inflation rate sa bansa. (PNA)