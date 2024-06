Karera Tips Ni JP Gonzales

HUnyo 1, 2024 – Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Andiamo A Firenze, 3 Euroclydon, 6 Flattering You, 4 Cam From Behind

R02 – 5 Authentikation, 1 American Ford, 4 Bolt Champ, 7 Memory Of The Sun

R03 – 9 Eyeshot, 5 Spaghetting Pababa, 4 One Of A Kind/Aphrodite, 2 Sky Lover

R04 – 3 Mandatum, 5 Heavy Weight, 4 Real Equity, 1 HeroesDelNinetySix

R05 – 3 California King, 9 King Hans, 7 Every Sweat Counts, 10 Sartorial Elegance

R06 – 4 Sun Dance, 1 Bantay Sarado, 3 Piece Of Cake, 5 Danueis Son

R07 – 7 Captain Detdet, 2 Static, 4 Kentucky Rain, 10 My Star

R08 – 1 Snow White, 9 Diamond Story, 8 Thriller, 2 Walk In On Sunshine

Solo Pick: Andiamo A Firenze, Authentikation, California King

Longshot: Captain Detdet