James nawalan ng boses, guesting kanselado

Bongga ng reaksyon sa bagong kanta ni James Reid, ha!

May iba na nagsasabing balikan si Nadine Lustre, kung love pa naman talaga niya ito.

May iba na nakikiusap na gumawa na lang ng kanta para kay Issa Pressman, at patahimikin na si Nadine.

May iba na humihirit na tigilan ni James ang pagda-drama, dahil siya naman daw ang nagloko.

Bongga ang reaksyon, na meaning, nakuha talaga ni James ang atensiyon ng mga faney sa bago niyang single, ang ‘Hurt Me Too’.

Anyway, super sipag nga ni James na mag-promote ngayon, na kung saan-saan mo nga siya makikita na naggi-guest.

‘Yun nga lang, medyo nag-pasaway rin ang boses niya, na ang dapat sana ay guesting niya sa Wish Bus ay hindi nga natuloy.

“Hi everyone I want to announce that I won’t be performing at Wish Bus today. I lost my voice earlier this week and it still hasn’t recovered… was hoping to be better by today but I can’t sing.

“Thanks to everyone who wanted to support! I’ll let you know when the next one will be. Love you guys,” sabi ni James.

Sayang naman, dahil ang dami pa namang excited na makita si James na kumakanta ng live, ha! (Dondon Sermino)