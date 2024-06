Ghost gagawa ng kasaysayan

PAKAY ni Ghost na sungkitin ang korona sa 2024 Philracom “2nd Leg Triple Crown Stakes Race” na ilalarga sa Hinyo 16 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sakaling makuha ni Ghost ang panalo ay magkakaroon siya ng tsansa na maka-sweep at maukit ang pangalan sa history ng karera.

Tatlong leg ang Triple Crown series kung saan ay 12 kabayo pa lang ang nakakawalis nito simula noong 1978.

Nakopo ni Ghost ang unang leg at si reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) sakay si Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Posibleng maging mahigpit pa rin na kalaban ni Ghost sina Batang Manda at Bea Bell sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Ang ibang nagsaad ng pagsali ay sina Added Haha, Authentikation, High Dollar, King James, Morning After at Worshipful Master sa distansyang 1,800 metro.

Si jockey Guce pa rin ang rerenda kay Ghost.

Si Heneral Kalentong na pag-aari ni Benjamin Abalos ang huling kabayong naka-sweep ng Triple Crown series noong 2020.

Nakawalis na rin ng Triple crown Series sina Fair And Square (1981), Skywalker (1983), Time Master (1987), Magic Showtime (1988), Sun Dancer (1989), Strong Material (1996), Real Top (1998), Silver Story (2001), Hagdang Bato (2012), Kid Molave (2014) at Sepfourteen (2017). (Elech Dawa)