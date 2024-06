Gerald ‘itutumba’ nina Vhong, Jhong, Ion

Bongga at hindi naman kataka-taka na sold out agad ang much-anticipated All Star Games ng Star Magic.

Sa Linggo nga malalaman kung makakaisa muli ang koponan ng ‘It’s Showtime’ sa grupo ng Star Magic ni Gerald Anderson.

“It’s a once-a-year event that everyone looks forward to. It’s nice to play in Araneta again. Everybody is preparing, but we are ready to have fun. I know the games will be competitive, but it’s important to make the fans happy,” sabi ni Gerald, na hindi nga patatalbog kina Vhong, Jhong, Ion.

Samantala, makakalaban naman nina Donny Pangilinan, Ronnie Alonte ang grupo nina Cong TV na Anbilibabol sa unang pagkakataon.

At siyempre, kaabang-abang din ang paghaharap ng kababaihan ng Star Magic sa volleyball.

Pero, kahit naman sold out na ang tickets sa All Star Games, maaari pa rin matunghayan ng Team Bahay ang mga laro sa pamamagitan ng pagiging member at maging isang ‘Super Kapamilya’ sa YouTube channel ng ABS-CBN.

Bukod sa live na laro, may insider access pa at iba pang exclusive ganap ang puwedeng makita ng mga miyembro na sasali.

Well, mapatumba kaya ng ‘It’s Showtime’ ang team ni Gerald? Abangan! (Dondon Sermino)