Eya Laure itinuturing na gold medal napanalunang bronze sa AVC Cup

PARA kina Eya Laure at sa ibang miyembro ng Alas Pilipinas, maituturing na ginto ang napanalunang bronze medal sa katatapos lamang na 2024 AVC Challenge Cup na idinaos sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kamakailan.

Hindi man nakamit ang gold, para na ring ginto ang tansong medalya na nakamit ng Alas Pilipinas matapos talunin sa battle-for-third ang Australia 25-23, 25-15, 25-7 nitong Miyerkoles ng gabi.

“Nandito kami to play for our country, at masaya kami sa naging output kasi wala naman talaga kami masyadong in-expect,” paliwanag ni Laure na umiskor lang ng tatlong puntos sa knockout semis match laban sa Kazakhstan kung saan yumuko ang Alas Pilipinas.

“Ang usapan lang talaga namin ay ilabas kung ano iyung kaya namin para ipaglaban ang bansa, para ipakita sa ibang country na tayong mga Pilipino may ibubuga rin,” dagdag ni Laure na bumawi ng 10 puntos sa bisa ng walong attacks at dalawang aces sa bronze medal clinching victory laban sa Australia.

Unang medal finish ito ng Philippine women’s volleyball squad mula nang itatag ang liga, 63 taon na ang nakalilipas, kaya labis ang kaligayahan ni Laure, pambato ng Chery Tiggo Crossovers sa Premier Volleyball League at produkto ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Naging emosyunal at naiyak si Eya nang mabigo ang Alas Pilipinas sa Kazahkstan sa semis kaya nangako itong babawi sa battle-for-third kontra Australia.

“Yun lang naman iyung na-frustrate ako kaya medyo umiyak ako kay Ate Sisi (Rondina), pero ayun, ang mindset lang ay bumawi at kunin ang bronze,” kuwento pa ni Laure. (Abante Sports)