Binawi na ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang suspensiyon sa operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) sa Luzon epektibo Mayo 30 o Huwebes ng gabi.

Sinuspinde ng ERC ang trading sa WESM simula noong Mayo 27, 2024 dahi sa sunod-sunod na red at yellow alert sa grid. Mapapabagal ng suspensyon ng trading sa WESM ang pagsirit ng presyo ng kuryente para hindi masyadong makaapekto sa bulsa ng mga konsyumer.

Sabi ng ERC, binawi nito ang suspensiyon batay sa monitoring ng ahensiya at pagtitimbang ng kondisyon sa grid at mga impormasyong nakalap mula sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) at ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines (IEMOP) na siyang nagpapatakbo sa WESM.

Paliwanag ng ERC, sapat na ang kuryente at ang kapasidad ay mas malaki na sa aktwal na demand sa susunod na 24 oras.

Ayon sa NGCP, ang available capacity ng kuryente kahapon ay nasa 14,086 megawatts, mas malaki sa peak demand na 12,970 MW. Pero manipis pa rin ang reserbang kuryente kaya nagdeklara ang NGCP ng yellow alert sa Luzon grid mula alas-dos hanggang alas-kuwatro ng hapon at alas-sais hanggang alas-10:00 ng gabi nitong Biyernes, Mayo 31.

Sabi ng NGCP, nasa 2,598.3MW ng kuryente ang nabawas sa suplay sa Luzon grid dahil may 12 planta ang hindi umaandar at nabawasan pa ang produksyon ng siyam na planta o ang tinatawag na “derated” ang kapasidad. (Eileen Mencias)