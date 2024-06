Napatunayan ng korte sa New York na guilty si dating US President Donald Trump sa 34 counts ng pamemeke ng kanyang mga business records kabilang na ang sinasabing nangyaring suhulan sa isang porn star.

Si Trump ang naging unang pangulo ng Amerika na nahatulan ng krimen nang ideklara siya ng isang jury na nagkasala sa pamemeke ng mga dokumento upang pagtakpan ang kaso ng hush money sa adult star na si Stormy Daniels bago ang halalan nu’ng 2016.

Nabatid na ang 34 counts ay mula sa 11 invoices, 12 vouchers at 11 tseke na galing sa buwanang reimbursement ni Trump mula sa pagbabayad niya kay Michael Cohen, na siyang nagrepresenta sa ex US president para bayaran ng $130,000 si Daniels kung saan kapalit ng bayad ay para manahimik na si Daniels at wag ibunyag na nagkarelasyon sila ni Trump.

Ang nasabing resulta ay binasa ng 12 jurado sa harap ni Justice Juan Merchan.

Sa Hulyo 11 itinakda ang pagbabasa na ng hatol kay Trump. Pinasalamatan naman ni Judge Merchan ang mga hurado at tinanggihan din ng judge ang hirit ng abogado ni Trump na si Todd Blanche na ibasura na ang mga kaso.

Depensa nito’y hinatulan siya nang walang testimonya ni Cohen.