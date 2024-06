Nirerepaso na ngayon ng Department of Justice (DOJ) ang unang draft ng legal brief para kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na naglalaman ng iba’t ibang paraan sakaling maglabas na ang International Criminal Court (ICC) ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“Meron na po tayong first draft of the legal brief which will be vetted by the Undersecretaries and the Secretary himself so that we will not forget anything. Wala po tayong anggulo na hindi titingnan,”ayon kay DOJ spokesperson at Assistant Secretary Mico Clavano sa Bagong Pilipinas public briefing.

Masusing nirerebisa aniya ang legal brief ng mga opisyal ng DOJ kabilang na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bago ibigay kay Pangulong Marcos.

Ang legal brief ay magbibigay ng komprehensibong impormasyon kay Pangulong Marcos para maunawaan ang situwasyon sa sandaling mag-isyu ang ICC ng arrest warrant.

Kinakailangan umano na ipresenta lahat ng posibleng aksiyon sa Pangulo ukol sa arrest warrant ng ICC laban kay Duterte.

Nilinaw ni Clavano na walang pagbabago sa paninindigan ng gobyerno laban sa ICC pero kailangan pa rin aniya maghanda sa anumang senaryo.

“Wala naman po nagbago `no? `Yun na nga lang, may awareness po tayo na puwedeng magbago. And we have to be prepared for all of this. Tayo ay Department of Justice and as any legal team would tell you, you really have to consider all the options. May plan A ka, may plan B, all the way to Plan Z,” ani Clavano. (Juliet de Loza-Cudia)