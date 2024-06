Chika ng BFF: Gretchen ‘di tatakbo sa kongreso

Matinding “no, no, no” ang sagot ni RS Francisco, sa tanong kung tatakbo ba talaga bilang kongresista ang best friend niyang si Gretchen Barretto.

Malakas nga ang bulung-bulungan na kesyo desidido si La Greta na pasukin ang politika.

“Wala pa akong naririnig from her! Pero I doubt!” sey pa ni RS.

Anyway, si Gretchen nga rin ang nagsabi kay RS na mag-retire na sa paggawa ng pelikula o teleserye. Malapit na magkaibigan nga ang dalawa.

“Noon kasi, kahit ano gagawin ko. Kahit maglakad lang sa harap ng kamera, okey ako.

“Ngayon, marami ang nag-o-offer sa akin na umarte ako, pero napapa-no na ako. Unlike nga before na kahit anong role ibigay sa akin, gagawin ko talaga. Sobrang hungry ko noon.

“I don’t know? Siguro kakakausap ko kay Gretchen, kakasabi niya sa akin na, ‘Mag-retire ka na’, ganun siya nang ganun. Na siya nga raw nag-retire na.

“So, parang ganun, na siya ang nagsabi sa akin na mag-retire na. She would tell me, noong 2017, na ‘Bakit ka pa gagawa ng movie, hindi mo naman kailangan `yan? Pahinga ka na lang, RS. Ganun siya nang ganun sa akin.

“Sinasabi ko sa kanya noon na, ‘Gretchen masarap umarte’.

“Pero noong pandemic, bigla akong nag-iba. Nag-change ang priorities ko, ang values ko. All of a sudden, tumatanggi na ako sa mga offer. Like may isang movie ako with Kim Chiu, na akala ko 1 shooting day lang ako, pero 12 days pa pala ako. Nagsabi ako politely na hindi ko na magagawa, na okey na `yung 1 shooting lang ako. Nagulat ako sa sarili ko.

“So ngayon, nag-focus na lang ako sa negosyo, sa mga clubs like Rampa Karma, then, ‘yung t-shirt line ko, at sa Front Row siyempre.

“Ang acting, hindi ko pa nami-miss sa ngayon. Pero hindi naman ako nagsasara ng pinto,” kuwento pa ni RS.

Pero ‘pag nag-comeback ba si Gretchen sa akting, magbabalik ka rin?

“I doubt kung magka-comeback siya. Parang ayaw na rin naman niya,” sabi na lang ni RS.

Well, abangan! (Dondon Sermino)