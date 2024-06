BREW PLS sapol unang tagumpay

NAKAMIT ng BREW PLS squad ang unang panalo sa Metro Gate Silang Estates Basketball Summer League kasunod ng 75-65 panggugulpi sa Metro Gate Wolves noong nakaraang Sabado, Mayo 25, sa FEU Gym sa loob ng Metro Gate Estates sa Silang, Cavite.

Hindi natinag ang BREW PLS squad kahit anim lamang ang naglaro sa koponan kontra sa mas mga bata at mas mabibilis na Metro Gate Wolves.

Sumandal ang BREW PLS kay Jox Castro na itinanghal na Best Player of the Game sa kinolektang 22 points, habang top scorer naman si Danny Cayabyab sa sariling 27 markers.

Sunod na makakasagupa ng BREW PLS ang team Balubad 2 sa darating na Sabado, Hunyo 8. (Abante Sports)