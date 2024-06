Binata nalunod sa tourism site

Patay ang isang binata matapos itong malunod sa ilog sa isang tourism site sa Tayabas City, Quezon nitong Huwebes ng umaga.

Ayon sa report ng Tayabas City police, idineklarang dead on arrival sa Quezon Medical Center ang biktimang si Alyas Sean, 19-anyos, residente ng Barangay Mayao Crossing, Lucena City.

Batay sa imbestigasyon, kasagsagan ng outing ng biktima at mga kaibigan nito sa ilog sa ilalim ng historic bridge na Puente de Malagonlong sakop ng Baragay Lakawan, nang mapalangoy ang binata sa malalim na bahagi.

Subalit makalipas ang ilang minuto ay nawala at hindi na lumutang ang biktima dahilan para tumawag na ng saklolo ang mga kasama nito.

Agad namang nagresponde ang mga tauhan ng Tayabas City PNP at CDDRMO at nagsagawa ng search and rescue operation.

Natagpuan naman ito ng mga rescuer at agad isinugod sa ospital subalit hindi na ito umabot ng buhay. (Ronilo Dagos)