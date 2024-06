Tinawag ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro na isang malaking tagumpay para sa mga guro ang tuluyang paglagda sa Teaching Supply Allowance ACT (TSA) upang maging isang ganap na batas ito.

Sa ilalim ng bagong batas, bibigyan ang bawat guro ng cash allowance na P10,000 kada taon na magsisimula sa school year 2025-2026 at libre sa buwis.

Ayon kay Castro, ito’y malaking ginahawa para sa mga guro na matagal nang gumagastos ng kanilang sariling pera para lamang mabili ang mga kailangan nilang school supply.

Mahigit isang dekada na aniya itinutulak ng ACT ang pagsasabatas ng panukala. Una umano itong inihain ng kanilang partido noong 15th Congress (2010-2013).

“The TSA Act is a testament to the power of persistence and collective action. We look forward to its implementation, which will undoubtedly improve the quality of education in our public schools,” dagdag pa ni Castro. (Eralyn Prado/Billy Begas)