Armadong senglot dinampot sa pag-amok

Dahil sa matinding pagkalango sa alak ay nagawang mag-amok at gumawa ng eksena sa kanilang lugar ng isang lalaking armado ng baril sa Valenzuela City kahapon ng madaling araw.

Alas-2:20 ng madaling araw nang maganap ang insidente kung saan humingi ng saklolo ang mga residente ng L. Bernardino Stret, Gen. T. De Leon, sa himpilan ng Sub Station 2, hinggil sa pagwawala ng suspek.

Nagsisisigaw habang bitbit ang isang improvised hand gun, at naghahamon pa ng away ang suspek na itinago sa pangalang Sheldon, nasa hustong gulang.

Agad namang nakaresponde ang mga tauhan ng nasabing himpilan at mabilis ding nasakote ang suspek.

Narekober sa kanya ang nasabing baril na loaded pa ng dalawang pirasong live 12-gauge ammunitions.

Nahaharap ngayon sa patong patong na kaso ng Alarm and Scandal at paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang suspek na nasa kustodiya na rin ng nasabing himpilan. (Cherk Balagtas)