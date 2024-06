Amo tinodas ng bagong kasambahay

Isang amo ang nasawi nang sakalin ng bagong pasok pa lang niyang kasambahay sa General Trias City, Linggo ng gabi.

Sa ngayon ay hawak na ng pulisya ang tatlong suspek na itinuturong responsable sa pagpaslang.

Kinilala ang suspek na si alyas Nessa, na tatlong araw pa lamang na namamasukan bilang kasambahay ng biktima na si Ruby Castro at ang dalawa pa nitong kasapakat.

Sa ulat, bandang alas-10:00 ng gabi nang maganap ang insidente sa Block 49, Lot 8 Phase 2 Holiday Homes, Brgy Biclatan, Gen Trias City Cavite kung saan una dito ay dumating ang biktima galing sa kanyang trabaho.

Base sa backtracking footage ng Closed Circuit Television (CCTV) sa loob ng bahay, walang mapanood hinggil sa naganap na pangyayari maliban lamang sa pagtatalo ng dalawa.

Lumalabas na tinakpan ang CCTV bago pa man ang insidente, gayunman napakinggan naman ang matinding pagtatalo ng dalawa.

Matapos ang pagpatay ay tumakas ang mga suspek, gayunman sa isinagawang follow up operation, ay naaresto ang tatlong suspek.

Lumabas sa autopsy report na pinatay sa sakal ang biktima at posibleng pagnanakaw ang motibo.

“Tatlo po sila na nagplano. Tinarget po talaga. They had planned it. It is premeditated,” sabi ni General Trias Police Chief Police Lieutenant Colonel Jose Naparato Jr.

“Ang gamit po sa pagsakal ay isang panyo. At nagtulong po ‘yung si alias Nessa at ‘yung kanyang manliligaw na si alias Dondon sa pagsakal sa ating biktima,” dagdag niya.

Unang inginuso ni Nessa sa pulisya na ang matalik na kaibigan ng biktima ang mastermind sa pagpatay, pero kalaunan ay ang isa pang kasambahay ang ininguso na mastermind subalit itinanggi naman ng huli.

Sa paghaharap ng mga suspek at mga kaanak ng biktima sa piskalya, muling binawi ni “Nessa” ang kanyang sinabi.

Ayon sa anak ng biktima, sangkot ang matalik nitong kaibigan sa krimen.

“Araw-araw niya pong kasama at alam niya ang lahat ng kilos ng nanay ko tsaka mga lakad po,” ayon sa anak ng biktima.

“Sana mapatawad nila po ako. Na-brainwash lang po ako. Kasi po sabi po kasi nila, hati-hati kami para mabigyan ko ng pera ang mga anak ko, magbagong buhay,” sabi ni “Nessa.” (Gene Adsuara)