Pinakawalan na ng Highway Patrol Group (HPG) ang dalawang tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na kanilang nahuli dahil sa pag-e-escort ng isang Senador gamit ang motorsiklo na may “police” markings.

Ayon kay HPG-National Capital Region (NCR) Chief Police Col. Neil Francia, pansamantala muna nilang pinalaya ang dalawang MMDA personnel kasunod na rin ng utos ng Office of the City Prosecutor ng Paranaque City.

Nakatakda naman silang sumailalim sa Preliminary Investigation sa Hunyo 24.

Paliwanag ni Francia, pina-medical muna nilaang dalawang MMDA personnel bago pinakawalan kagabi.

Legal naman sana ang pag-e-escort ng dalawang MMDA personnel subalit ang naging problema ay ang paggamit nila ng motorsiklo na mayroong police markings sa kabila na hindi naman sila mga pulis.

Paglabag sa Usurpation of Authority at illegal use of uniform or insignia ang kinakaharap ng dalawang MMDA personnel. (Edwin Balasa)