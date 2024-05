Inaasahan ng Department of Justice (DOJ) na ilalabas na ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa mga susunod na linggo ang desisyon sa extradition kay dating Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves Jr.

Sinabi ni DOJ spokesperson Asec. Mico Clavano na ang extradition request ng Pilipinas kay Teves ay dumaan na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste.

“‘Yung proseso kasi riyan, dadaan po muna sa initial screening ng Ministry of Justice ang extradition request natin, at sa ngayon, pasado na po at finorward at inendorse na ang ating extradition request sa Court of Appeals, so kailangan muna natin maghintay,” paliwanag ni Calavano sa Bagong Pilipinas public briefing nitong Huwebes.

“Within the next few weeks, we hope to already receive a decision from the Court of Appeals of Timor-Leste,” saad ni Teves.

Si Teves ay kinasuhan ng murder kaugnay ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam pang katao sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental noong 2023.

Itinanggi ni Teves ang akusasyon na nasa Estados Unidos noon nang mangyari ang pamamaslang. Makaraan ang ilang buwan na pagtatago, naaresto ito sa Timor-Leste habang naglalaro ng golf noong Marso 2024.