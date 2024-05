Suplay ng kuryente sa Albay inaayos na

Magandang araw muli mga kababayan kong Bicolano! Noong panahon ng tag-init, naging madalas ang pagdeklara ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid dahil sa manipis na suplay ng kuryente.

Ito’y dulot ng forced outages o pagkasira ng ilang power plant sa bansa.

Ang resulta: maraming lugar ang nakaranas ng rotating brownouts at nakaapekto sa takbo ng mga negosyo, malaki man o maliit.

Matagal na po nating nakita ang problema sa posibleng kakapusan ng suplay ng kuryente. Dahil dito, ang inyong lingkod ay gumawa ng paraan upang matiyak ang suplay ng kuryente lalo na sa lalawigan ng Albay.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, naglaan ako ng P500 milyon upang maisaayos ang power supply sa Albay dahil ito po ang isa sa mahalagang sangkap sa pag-angat ng ekonomiya ng rehiyon.

Pangarap nating maipagpatuloy ang pag-angat ng Albay sa pamamagitan ng pagdaloy ng walang patid at episyenteng suplay ng kuryente. Kung maisasaayos ang power infrastructure, hindi lang natin binibigyang solusyon ang issue ng brownout sa ating lalawigan kundi mailalatag din natin ang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating ekonomiya.

Kung may maayos na suplay ng kuryente ang probinsiya, asahan na dadami rin ang mga negosyo at kasunod din nito ang paglikha ng maraming trabaho.

Sa kabuuang P500 milyong alokasyon, naibigay na sa National Electrification Administration (NEA) ang P300 milyon, habang hinihintay pa ang paglabas ng kapupunan na P200 milyon. Gagamitin ito upang tapusin ang pagkumpuni ng mga linya ng kuryente at ang pagpapalit sa mga sirang recloser at transformers.

Itatayo rin ang dalawang bagong power substation upang mapaganda ang kapasidad ng Albay Electric Cooperative at matiyak ang patuloy na daloy ng suplay ng kuryente at maiwasan ang overloading.

Hindi naman lingid sa marami na madalas daanan ng bagyo ang Bicol Region kaya mahalaga ang maayos na power infrastructure. Mabuti na lamang at hindi tayo napuruhan sa Bagyong “Aghon” bagamat napaulat na may ilang sugatan sa Legazpi City matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyan nilang tricycle.

Bago pa man dumating ang bagyo, may inihanda na ang Ako Bicol Party-list na pantulong sa mga apektado ng kalamidad. Kailangan kasing palagi tayong nakahanda upang agad matugunan ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong.

Dahil na rin sa paparating na tag-ulan, nakipagpulong ako sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration sa House of Representatives upang pag-usapan ang mga flood control projects at water management systems.

Kailangan kasing makontrol ang pagbaha dahil nakasalalay din dito ang produksyon ng agrikultura at ang maayos na water management.

Kailangan nating patatagin ang suplay ng bigas at iba pang produktong agrikultura anuman ang panahon. Bahagi ito ng food self-sufficiency legacy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang ideya ng masipag nating Speaker Martin Romualdez.

Bago matapos ang pitak na ito, binabati ko muna ang kapwa Bicolano na si Sen. Francis Escudero na nahalal bilang Senate president kamakailan.

Bilang kapwa Bicolano, nagagalak po akong masaksihan ang nakamit niyang tagumpay upang mahalal na ikatlong pinakamataas na pinuno ng Pilipinas.

Ang pagkahalal sa kanya bilang Senate president ay isang testamento sa kanyang masidhing dedikasyon, huwarang liderato at matatag na determinasyon na pagsilbihan ang sambayanang Pilipino.

Hindi lamang ito tagumpay ng mga Bicolano kundi lahat ng Pilipinong nagnanais ng epektibo, transparent, at responsableng pamamahala.

Muli, Congratulations Sen. Chiz! Hanggang sa susunod na linggo, mga kababayan kong Bicolano!