NAKATAKDANG imbitahan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang Presidente at Prime Minister ng Singapore na bumisita sa Pilipinas.

Sasamantalahin ng Pangulo ang pagkaka­taon sa nakatakdang pakikipagpulong nito kay President Tharman Shanmugaratnam at bagong Prime Minister Lawrence Wong para personal siyang imbitahan bilang bahagi ng pagpapalakas sa ugnayan at partnership ng Pilipinas at Singapore.

“The Philippines and Singapore are celebrating­ 55 years of diplomatic relations and my visit is timely as I will also take the opportunity to invite the new Singaporean President and Prime Minister to visit the Philippines as a testament to our strengthening bonds,” saad ng Pangulo.

Sinabi ng Presidente na malaking tulong ito dahil kapapalit lamang ng liderato ng Singapore at magandang pagkaka­taon para simulan agad ang pagpapalakas sa relas­yon ng dalawang bansa.

“The leadership has just shifted in earlier this month and it will be very, very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore,” dagdag ng Pangulo.

Umaasa si Pangulong Marcos Jr. na may maiuuwi itong magandang balita para sa mga Pilipino mula sa kanyang state visit at working visit sa Brunei at Singapore.

Ang nabanggit na dalawang bansa ay parehong business powerhouse kung saan kasama sa misyon ng Pangulo ay makahikayat ng mga pamumuhunan sa bansa. (Aileen Taliping)