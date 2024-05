Shohei Ohtani, LA Dodgers pinulbos New York Mets

NAG-DELIVER si Shohei Ohtani ng homer at nagsindi ng tatlong runs, dalawang beses kumonekta ng long shot si Will Smith at inilampaso ng Los Angeles Dodgers ang New York Mets 10-3 nitong Miyerkoles (Huwebes sa Maynila).

Natsambahan ni Smith ang bato ni Adam Ottavino, sinindihan ng kanyang solo shot ang six-run eighth inning ng Dodgers na tinapos ng two-run double ni Ohtani, bumakas ng two-run double si Miguel Vargas, sumawsaw ng RBI single si Miguel Rojas at binalasa ng LA ang pinangingilagang bullpen ng Mets.

“That’s where we won the ballgame, just putting the exclamation point on with those guys,” bida ni Smith, pumitik din ng pinch-hit triple si Jason Heyward sa eighth bago nagdagdag ng solo homer sa ninth.

Inilista ni Ohtani ang 14th home run niya sa season laban kay reliever Jorge Lopez na makalipas lang ang ilang minuto ay na-eject dahil sa pagsigaw kay third base umpire Ramon De Jesus habang ina-apela ang isang ruling sa checked swing ni Dodgers first baseman Freddie Freeman. (Vladi Eduarte)